Nello studio postpartita di Sky Sport seguito alla vittoria dell'Inter per 2-1 sul campo del Parma, Alessandro Costacurta ha espresso il suo commento sulla Juventus, che ora vede lo scudetto più lontano che in qualsiasi altro momento della stagione. Queste le parole dell'ex difensore del Milan: "Andrea Pirlo ha avuto poco tempo per allenare la sua squadra. Noi decantiamo le lodi all'Inter quando però Antonio Conte è da quasi 19 mesi che lavora coi nerazzurri. Era lecito aspettarsi più alti e bassi dalla Juve, ma resta coinvolta negli obiettivi fino in fondo".