Alessandro Costacurta, a Sky Sport, ha commentato la situazione in casa Juve: "Allegri aveva una squadra diversa, affermata. Puntava direttamente sul campionato. Questa squadra sta cercando di risalire la china, di ringiovanirsi, di inserire qualche elemento in più. Diciassette punti in meno rispetto all'anno scorso. Chi ha deluso? Bernardeschi, Morata. Davanti hanno creato poco. La Juve probabilmente meritava il pareggio, ma non mi è mai sembrata pericolosa".