Poco fa Alessandro Costacurta ha commentato la situazione della Juventus da qui fino alla fine della stagione negli studi di Sky Sport: "Sono tutti lì a suggerire ad Andrea Pirlo la formazione e il modo di giocare. Solo adesso, però, potremo davvero valutare il suo lavoro, perché avrà meno impegni e torneranno parecchi giocatori finora indisponibili. Capita che un allenatore vada in difficoltà al primo anno, lui ci è andato ma fino a oggi ha avuto degli alibi. Ecco, da ora in avanti non li avrà più!"