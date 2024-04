Billy, a Tuttosport, parla così del futuro di Allegri."Momento di cambiare? Questo dovranno deciderlo i dirigenti della Juve. Io ho detto e ripetuto che quest’anno a vederla non mi sono mai divertito, ma non sono né un tifoso né un dirigente: posso dire che non ho visto una Juve all’altezza degli altri anni. Allegri ha fatto un lavoro buono sugli uomini più che sull’organizzazione, bisogna vedere che ne pensano i dirigenti. Io credo che una squadra possa giocare meglio e creare di più per gli attaccanti e la Juve quest’anno non lo ha fatto"."Alcuni giocatori sono calati un po’ fisicamente, c’è stato qualche infortunio, poi non è che puoi tenere per una stagione una forma come quella dei primi quattro, cinque mesi, quando in area non passava uno spillo. Poi il tramonto delle ambizioni di Scudetto ha fatto crollare delle certezze".