L'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, a Sky Sport ha parlato delle chance della Juve di vincere lo scudetto: "La Juve non ha avuto tutti gli anni della sua storia la squadra per vincere il campionato. Ci sono stati momenti in cui non l’aveva e in fatti prese Trapattoni dall’Inter perché non vinceva gli scudetti da anni. Non è cosi scontato che se ti chiami Juve hai la squadra per vincere il campionato".