Queste le parole a Sky Sport di Alessandro Costacurta sulla scelta della Juventus di assumere Andrea Pirlo come nuovo allenatore: "Non me l'aspettavo, e nemmeno Andrea stando a quanto ci siamo detti due giorni fa. Conosciamo il suo carisma e la sua personalità. Nonostante ciò che può apparire davanti alle telecamere, è una persona intelligente che sa sempre cosa dire. Ovviamente bisogna capire se sarà capace di parlare a quel tipo di giocatori. Questa scelta per la Juve è un rischio, non ci sono dubbi, sia per Pirlo che per la Juventus, ma sicuramente è una bella scommessa".