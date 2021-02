Negli studi di Sky Sport, l'ex difensore del Milan Billy Costacurta ha commentato l'ultimo ko della Juventus in campionato al San Paolo: "Nella gara contro il Napoli forse ci poteva stare anche il pareggio, ma due giocatori non sono stati bravi. Bernardeschi fatica ancora ad essere decisivo; Morata ha rallentato un pochino le sue performance e non è continuo come lo era all'inizio, e mancando anche Dybala lì davanti sono corti".