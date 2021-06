Altre dichiarazioni a Il Giornale di Alessandro Costacurta: "La prima gioia è stata contro lo Steaua Bucarest in finale di Champions a Barcellona...Quella è stata bellissima perché era la prima e mi ha dato l’emozione più grande, ero giovane e la ricordo con piacere per questo. Poi c'è quella contro la Juventus, sempre in Champions, a Manchester... Questa mi ha dato e lasciato qualcosa di grande, anche perché dall’altro lato c’erano tanti amici da avversari. Se si vanno a rivedere le immagini si può notare come prima dell'ingresso in campo io scherzavo con Buffon, Paolo Maldini con Del Piero...sembrava una partita scapoli e ammogliati na poi una volta in partita tutto è cambiato ma sempre con rispetto."