Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e della nazionale italiana parla del premio come miglior calciatore della passata edizione della Champions League premio per cui sono in lizza Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk: "Credo che lo possa meritare il difensore del Liverpool - dichiara Costacurta -, dai quarti in su ha fatto una grandissima Champions. Credo sia all'altezza del premio. Non è il miglior calciatore della Champions ma senza il suo rendimento probabilmente il Liverpool non sarebbe stato lì".



JUVE - "Nessuno ha il coraggio di dire che giocherà un calcio migliore ma senza dubbio diverso".