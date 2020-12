Alessandro Costacurta dagli studi di Sky Sport commenta così la gara tra Juventus e Torino: "Nel primo tempo è stata la peggior Juve dell'anno. Molto male. Nel secondo tempo ci ha messo il carattere. Non è un caso che segnino sempre dopo l'80esimo nei derby, non è un caso che a un certo punto ci metta il cuore la Juve. All'inizio male, per gioco e mentalità. E' una squadra che in questo momento non sta andando al massimo, ma può fare molto bene.



Dybala è un giocatore in crisi da troppo. Manca un giocatore fondamentale alla Juve. Non credo che possa permettersi i tre davanti la Juve, in Italia può con il 70% delle squadre, in Europa no".