Costacurta: 'La Juventus non ha ancora qualità sufficiente nei singoli. Con Motta vedo sprazzi di bel calcio'

Intervistato da "Repubblica", Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e della Nazionale, ha parlato anche del momento della Juventus, reduce dall'eliminazione dalla Champions League per mano degli olandesi del PSV:"La Juve ha giocato bene 3 tempi su 4, ma non ha ancora qualità sufficiente nei singoli. La vittoria in campionato con l'Inter è stata esaltante, ma è stato un episodio"."Vedo lampi di bel calcio. La sua sta diventando una vera squadra. Lo aiuta un buon mercato, a parte un paio di errori. Per vincere, ieri come oggi, servono giocatori forti. Il motto di Boniperti funzionava soprattutto grazie al livello tecnico delle squadre".