L'ex difensore del Milan e della nazionale Alessandronegli studi di SkySport ha commentato la gara tra Juventus e Fiorentina di ieri sera vinta per 1-0 dai ragazzi di Massimiliano Allegri grazie alla rete di Federico Gatti. Le sue parole in merito alla prestazione altalenante dei bianconeri:"In seguito ad un primo tempo così la Juventus è stata sorprendente. Il possesso palla del secondo tempo è stato del 16% contro l’84% della Fiorentina. Qualcosa non è andato a livello mentale, non può esserci altra spiegazione".