Alessandro Costacurta è intervenuto sule frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati. Tra i temi affrontati dall’ex difensore, presidente del comitato organizzato degli Europei Under 21, c’è anche la stagione appena vissuta dalla Juve e la scelta del nuovo allenatore: “Le quattro partite ad eliminazione diretta contro Atletico Madrid e Ajax hanno spinto la Juventus a cercare qualcosa di diverso. Tre di queste sono state giocate non all’altezza quando tutti avevano chiesto un atteggiamento diverso e più coraggio. A livello europeo probabilmente quell’atteggiamento non è piaciuto alla dirigenza".