"Non credo sia guarita la Juve, ma ha giocatori tali che sembra che sia guarita. Ho ancora dei dubbi perché sono stato fregato in passato. Penso non sia ancora una squadra come la vuole Allegri, rimane molto molto attaccata ai singoli", queste le parole di Costacurta, ex difensore del Milan e ora opinionista disul momento della Juventus.