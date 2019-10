Alessandro Costacurta commenta la partita di Matthijs de Ligt ai microfoni di Sky Sport: "Secondo me c'è una cosa che la Juve deve migliorare ed è l'intesa tra i due difensori. De Ligt un passo indietro rispetto alla ultime. Spesso è troppo aggressivo, l'altro non lo è e deve muoversi in una certa maniera. Dalle altre parti la Juve mi è piaciuta molto, il rigore è un'ingenuità di De Ligt.