Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla della Juve ai microtoni di Sky Sport: "Trovo che sia quella più efficace. Trovo che Ramsey sia uno dei giocatori più intelligenti a fare un certo movimento. A me piace la Juve così, proprio grazie a Ramsey. Dybala si trova bene sia con lui che con Cristiano Ronaldo. La favorita per il campionato? Io continuo a pensare che sia la Juve. Pjanic-Brozovic? Il centrocampista dell'Inter non fa quei falli stupidi che Pjanic ancora commette qualche volta".