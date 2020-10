Alessandro Costacurta, a Sky Sport, ha parlato della Juve: "Con Pirlo si vuole creare un'empatia tra allenatore e giocatore. Credo che Pirlo andrà a proporre certe situazioni che l'anno scorso venivano accettate dai giocatori ma probabilmente senza la scintilla che potesse creare una chimica tra allenatore e squadra. Credo vada in quella direzione, sposando anche alcune idee che ha avuto dai giocatori. Io e Andrea abbiamo avuto un allenatore che ci chiese cosa fare per migliorare la squadra, noi rispondemmo e creammo qualità. Credo che si sia posto in questo modo. Spero sia il miglior sorteggio possibile, proprio per arrivare con una squadra che avrà sposato il suo credo. Con un girone difficile, per Andrea non saranno facili i primi mesi".