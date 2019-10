Alessandro Costacurta ha parlato ieri ai microfoni di Sky Sport, elogiando in particolare una scelta di mercato fatta da Fabio Paratici per la Juventus. Corona d'alloro, insomma, per Aaron Ramsey, vera e propria cartina di tornasole di queste ultime giornate dei bianconeri. Così si è espresso l'ex centrale del Milan sul gallese: "Trovo che Ramsey sia uno dei giocatori più intelligenti a fare un certo movimento, è stato un grande colpo, super, hanno preso un gran bel giocatore. A me piace la Juve così col 4-3-1-2, proprio grazie a Ramsey. Dybala si trova bene sia con lui che con Cristiano Ronaldo"