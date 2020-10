Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan adesso opinionista, ha parlato negli studi di Sky Sport di Juve-Napoli, partita annullata dopo l’assenza della squadra di Gattuso allo Stadium: "Sembra che il Napoli non faccia parte di una lega italiana. Mi chiedo se non fosse possibile perseguire una strada differente. Sembra che ci sia uno scontro tra Lega e Napoli. Ma il Napoli fa parte della Lega: non potevano effettuare una telefonata prima?".