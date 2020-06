Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport del ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juve e Milan: “Penso che Bonaventura aiuterà molto il centrocampo. Dovranno essere molto bravi in mezzo al campo con gli esterni della Juve. Per il Milan credo sarà una partita molto difensiva, saranno importanti Donnarumma e Romagnoli così come Leao perché i cambi potranno essere fondamentali”. L'ex rossonero prevede quindi una sorta di dominio della Juve all'Allianz Stadium (calcio d'inizio alle 21). La differenza la farà la difesa.