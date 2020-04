Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato in diretta ai microfoni di Sky Sport di Roberto Baggio, ex attaccante tra le altre di Juve e Milan, raccontando alcuni aneddoti e quale è stato, secondo lui, il gol più bello del Divin Codino: “Il suo gol più bello in assoluto? Quello alla Juventus nel 2001 con il Brescia: fu arte pura. Lancio di Pirlo, con lui che sposta il pallone con la caviglia, dribbla Van der Sar e segna: una delle reti più belle nella storia del calcio".