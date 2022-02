Alessandro Costacurta, noto come "Billy" ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando l'attuale periodo della Juventus e soprattutto la corsa alla testa del campionato di Serie A e lo Scudetto alla Juventus. Queste le parole dell'ex difensore del Milan: "​Guardando anche i calendari delle competizioni europee faccio fatica a fare fuori la Juventus dalla corsa scudetto. Io la ributto dentro. Credo che si sia riaperto qualcosa, in questo discorso, anche per i bianconeri". ha concluso Costacurta. La Juventus attualmente dista otto punti dalla capolista Inter.