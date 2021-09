Alessandro Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Sport, è tornato a parlare della partita di ieri sera della Juventus: "La Juve non ha sbagliato niente e questo è un segno di solidità. Contro il Napoli mancavano tanti giocatori e sono mancati tanti inserimenti da parte di giocatori che ieri invece si sono visti. Da adesso in poi bisognerà valutare la Juve quando è al completo. Il Malmo nelle gambe aveva già 18 partite e averlo superato con una tale agilità è di buon auspicio per il futuro sul breve periodo".