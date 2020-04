L'ex difensore del Milan Billy Costacurta ha parlato negli studi di Sky Sport del ruolo di Paulo Dybala nella Juventus: "Secondo me potrebbe essere il dodicesimo di Sarri, quando entra a gara in corso è micidiale. Mi sembra l'unico, insieme a Ronaldo, in grado di spaccare le partite e per questo ora deve sempre giocare dal primo minuto. Ha iniziato la stagione da grande giocatore ed è sulla strada giusta per diventare un campione. Però non è ancora decisivo in ogni partita, per questo non può essere definito un fuoriclasse. Secondo me è un campione con alti e bassi".