Le parole di Alessandrosu Sky Sport: "Io non penso al futuro, ho una mia idea. Non guardo la Juve perché non mi piace come gioca. Io non faccio parte della dirigenza della Juve, non ho sentore, io esprimo un’idea di piacere del vedere la partita. L’allenatore la fa giocare in quella maniera. Ma non per questo reputo Allegri scarso, anzi".