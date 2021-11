Alessandro 'Billy' Costacurta ha commentato la sconfitta della Juventus in casa contro l'Atalanta a Sky Sport: "La squadra di Allegri non mi è piaciuta, c'è stata una reazione nervosa nel secondo tempo ma l'Atalanta l'ha controllata benissimo. La traversa di Dybala è arrivata oltre il novantesimo..."



Una visione in antitesi con quella dell'allenatore bianconero, il quale ritiene che la sua squadra abbia fatto una buona prestazione dove sia mancato solo l'episodio favorevole.

La Dea di Gasperini ha battuto la Juve 1-0 all'Allianz Stadium con gol di Zapata.