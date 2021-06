Dopo le tate critiche ricevute per l'errore di ieri sera, in difesa di Matthis de Ligt è arrivato Billy Costacurta. L'ex centrale del Milan ha spiegato perché la responsabilità dell'eliminazione dell'Olanda dall'Europeo non è la sua: "Mi dispiace per quello che sta provando, perché sono sensazioni che ho provato anch'io. Per me la colpa è di Blind, che passeggia per recuperare la posizione quando lo juventino scivola" ha detto Costacurta negli studi di Sky.