Alessandronegli studi di SkySport ha parlato cosi verso il derby d'Italia. Le sue parole:"Credo che la classifica non menta, questo giudizio sta al di sopra delle parti. C’è una squadra più propositiva e l’altra che si trova meglio chiudendo gli spazi nella propria metà campo. La Juve è solidissima, l’Inter è più europea e forte, dotata di giocatori che possono risolvere le partite e che sono in un periodo di grande fiducia. Non sottovaluterei la consapevolezza derivata dalla finale di Champions dello scorso anno. In questo momento c’è una squadra più forte, ma la Juve è molto molto solida".