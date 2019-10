Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport l'imminente derby d'Italia tra Inter e Juve: "Credo non ci sia mai stato un Derby d’Italia con il livello di qualità che vedremo in campo domenica. C’è stata per tanti anni solo una squadra favorita, invece quest’anno penso che Juve e Inter abbiamo entrambe la possibilità di vincere lo Scudetto. E questo era davvero da tanti anni che non succedeva".



SU CONTE - "Quello che sinceramente non avrei mai immaginato è un Conte contro la Juve. Penso che nessuno dei due allenatori possa creare sorprese all'altro perché si conoscono benissimo. Come al solito, ci sarà qualche piccolo errore che determinerà il risultato della partita. I giocatori, poi, si conoscono tutti così bene... senza dubbio quello che mi incuriosisce maggiormente è l’emozione di Conte di giocare contro la Juve”.