Alessandro Costacurta, ex difensore di un grande Milan e oggi opinionista di Sky, ha parlato a Il Giornale menzionando anche un giocatore della Juventus: "Il difensore più forte in Italia è Bastoni perché ha fiducia, qualità ed è un messaggio per i giovani. Il più forte al mondo è Van Dijk ma non ci sarà agli Europei purtroppo. Degli stranieri in Italia scelgo De Ligt della Juventus e dico di più: la coppia De Ligt-bastoni sarebbe una delle più forti al mondo se non la più forte".