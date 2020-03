Negli studi Sky, Alessandro Costacurta ha parlato della situazione del calcio italiano in ginocchio a causa del Coronavirus. Ecco le sue parole: "Non abbiamo uomini forti che riescono a prendere decisioni, ci voleva un uomo forte che non facesse giocare a porte aperte, che non facesse giocare la Serie B… Ci vuole una persona che prende decisioni e vada in una direzione. Se volessero un bel decreto per andare oltre al 30 di giugno, ci sarebbe la possibilità". Un momento difficile questo, per l'Italia sì, ma anche per il calcio.