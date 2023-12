L'ex difensore Alessandroha parlato della corsa Scudetto ai microfoni di SkySport. Le sue parole:"Io ho usato il termine ‘ingiocabile’ per l’Inter. Nessuno in Italia a mio avviso può reggere l’urto della squadra di Simone Inzaghi. Tutto è nato dal percorso in Champions dell’anno scorso. Ora sono diventati forti anche in Europa, le big che guardano l’Inter ora pensano che fino alla fine romperà le scatole a tutti. La Juve comunque per me fino alla fine sarà lì a lottare per lo scudetto".