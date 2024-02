"Da tempo sostengo che anche qualora si accorciassero le distanze fra l'Inter e chi insegue alla fine se lo aggiudicherebbe comunque la squadra di Inzaghi. La seconda stella è un obiettivo dichiarato dall'inizio della stagione, Se fossero costretti a scegliere la competizione su cui dirottare le migliori forze punterebbero sul campionato. Nè potrebbero permettere al Milan, che ambisce anche lei alla seconda stella, di vincere lo scudetto, nè alla Juve, l'avversaria di sempre", così l'ex difensore Billy Costacurta parla della Serie A intervistato dal Corriere della Sera.La Juve non ha le gare della Champions ma disputerà le due semifinali di Coppa Italia. Il momento della verità per i bianconeri arriverà ad aprile, quando ci saranno gli scontri con le big. In quel mese si vedrà il vero valore della Juventus"."Ammetto che non amo guardare le partite della Juve per il gioco che propone. Ma ad Allegri va riconosciuta la capacità che ha avuto lo scorso snno di compattare il gruppo in mezzo alle tempeste. Quest'anno con i giovani sta facendo un lavoro sensazionale".