Alessandrointervenuto come di consueto negli studi di SkySport ha commentato la situazione legata alla Juventus e soprattutto le reazioni di Massimilianola scorsa settimana dopo la vittoria della Coppa Italia. Le sue parole:"Sono rimasto molto stupito, perché ho sempre visto questa persona come abbastanza calma. Da 2-3 anni lo abbiamo continuamente infastidito, ma pensavo che sarebbe riuscito a gestirsi meglio nella fase finale. Tutto quello che ha ricevuto in questi mesi ha portato ad un'esplosione inaspettata. Mi sento anche in colpa perché l'ho criticato e ho contribuito al suo stress, ma non sono stato il peggiore".