Le parole di Costacurta su Thiago Motta

Ai microfoni di Sky, Alessandro Costacurta ha preso le difese di Thiago Motta dopo la doppia eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia e dalla Champions League. L'ex difensore del Milan e della Nazionale ha imputato alla squadra e ai calciatori le recenti prestazione negative dei bianconeri, scagionando il tecnico zebrato."È una situazione paradossale anche per Motta a una settimana esatta dall'eliminazione in Champions una prestazione così non è da addebitare all'allenatore. Troppo passiva la Juve per essere imputata al tecnico. Motta si è preso colpe non sue".