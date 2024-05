Le parole dia Sky Sport:ALLEGRI - "Sono rimasto molto sorpreso, l’ho sempre visto abbastanza sotto controllo. Sono 2-3 anni che gli rompiamo le scatole in maniera pazzesca. Pensavo riuscisse a controllarsi nella fase finale. Tutto quello che ha ricevuto in questi mesi ha portato all’esplosione, per me inaspettata. Mi prendo una delle colpe, l’ho criticato, ho messo un mattoncino, sicuramente non sono stato il peggiore".