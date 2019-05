Ai margini dell'evento calcistico di Montemarciano, a Sky Sport ha parlato il tecnico Serse Cosmi. Argomento? Chiaramente il valzer di panchine, per il quale - scherzosamente - Serse ammette di non essere stato contattato da nessuno. Nemmeno dalla Juventus. "Vedrei Guardiola o un allenatore italiano alla Juve. Mi viene da ridere quando sento 'alla Juve serve un allenatore che vinca la Champions', perché non è così. Non è facile vincerla. Basti vedere lo stesso Guardiola che non la vince da tanto", le sue parole rilasciate all'emittente satellitare. Sulla panchina bianconera, come riportato in giornata su IlBianconero.com, è forte il nome di Maurizio Sarri.