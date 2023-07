Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della nostra Serie A, Serse Cosmi, ha fatto un confronto tra il campionato attuale e quello in cui militavano campioni del calibro di Totti, Del Piero o Zidane, giusto per citarne alcuni.'Quando arrivai in Serie A nel 2000 c'erano campioni come Ronaldo il Fenomeno, Totti, Del Piero, Batistuta, Shevchenko, Zidane... Quell'epoca non è nemmeno avvicinabile al giorno d'oggi, si tratta di realismo e non di nostalgia'.