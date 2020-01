Maurizio Sarri prova a recuperare Emre Can. Oggi il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa del match contro il Cagliari svelando le posizioni in cui sta provando l'ex centrocampista del Liverpool: "Sia mezzala destra che centrocampista centrale", ha dichiarato l'allenatore bianconero alla vigilia della gara. Emre Can è rimasto fuori dalla lista Champions e a gennaio potrebbe partire per giocare più spesso dal primo minuto. Il calciatore piace a Psg e Manchester United.