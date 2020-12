1









Secondo quanto riporta Sport Mediaset, si potrebbe aprire un clamoroso scenario che porterebbe Paulo Dybala all'Inter. La Juve non è disposta ad accontentare le richieste dell'argentino che per rinnovare vuole 15 milioni di euro, su di lui ci sono Real Madrid e Barcellona ma a Marotta stravede per il suo ex giocatore. L'eventuale trasferimento in nerazzurro si inserirebbe in un effetto domino con Messi lontano dal Barça e Lautaro in Catalogna per sostituirlo. La Juve non chiude alla cessione di Dybala all'Inter, al quale è disposta a darlo solo se l'offerta sarà considerata all'altezza.