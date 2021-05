3









Tra Maurizio Sarri e Andrea Pirlo c'è un punto in comune (s)legato alle casualità: "Non credo che la società deciderà in base a quello che succederà domani" ha detto l'allenatore bianconero in conferenza stampa. Più o meno la stessa frase dell'ex tecnico prima della gara con il Lione. Il futuro della Juve non dipende da un palo-dentro o palo-fuori, per capirci.



LA SCELTA - Magari proprio da una partita no, ma nell'ultimo periodo - Coppa Italia compresa - Pirlo sembra aver convinto sempre di più la dirigenza e le sue quotazioni per la conferma iniziano a salire. Lo racconta Calciomercato.com, secondo il quale senza una vera alternativa per dare la svolta totale alla squadra potrebbe essere ancora lui l'allenatore della prossima stagione per dare continuità al progetto senza rischiare ulteriore passi indietro cambiando guida tecnica. Senza un allenatore del livello di Zidane si va avanti con Pirlo. GLI ALTRI NOMI - Dopo nove scudetti di fila però oggi è in bilico addirittura la qualificazione in Champions, che se dovesse arrivare potrebbe dare la spinta decisiva per la conferma di Pirlo. Ma in caso di flop, la società sta valutando anche altri profili: il grande sogno rimane proprio Zinedine Zidane, che nei prossimi giorni avrà un incontro con la dirigenza del Real Madrid per discutere il futuro; Allegri è più una suggestione che una pista concreta, sono stati fatti sondaggi per Gasperini e Mihajlovic, contatti con Gattuso e si guarda dalla finestra come si evolve la situazione tra Inzaghi e la Lazio.