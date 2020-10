L'attenzione dei quotidiani sportivi oggi in edicola non poteva che essere rivolta alla Nazionale azzurra, che ieri sera ha pareggiato 0-0 contro la Polonia a Danzica. La prova della squadra del c.t. Mancini viene comunque promossa dalla stampa: La Gazzetta dello Sport infatti titola "Bell'Italia, ma non morde" e il Corriere dello Sport si sbilancia: "L'Italia che ci piace". Apre invece con la Juventus Tuttosport: "Così Pirlo cambia la Juve".

IN PORTOGALLO - Sia su A Bola che su Record si vede in copertina la foto di Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo ha pareggiato anche lui 0-0 in trasferta contro la Francia.