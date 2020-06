e la Juventus si sono strizzati l'occhio in passato e potrebbero rifarlo anche in futuro. I bianconeri continuano a seguirlo da vicino, il Bologna non ha nessuna intenzione di svenderlo e tra i due club c'è un accordo verbale. L'attaccante non vede l'ora per scendere in campo e ricominciare ad essere decisivo per la squadra di Mihajlovic: gol-salvezza e assist per i compagni. Con la Juve a osservare le sue giocate, Orso può tornare in bianconero.