1









La Juventus sta cercando la formula giusta per convincere il Napoli a cedere Arek Milik, uno dei profili che piacciono ai bianconeri per il dopo Higuain. Paratici ha provato a inserire qualche contropartita ma non c'è stato niente da fare: servono 40 milioni, e tutti cash. La soluzione, secondo Tuttosport, può essere il rinnovo del polacco con il Napoli (il contratto scade nel 2021) e un prestito biennale alla Juve con obbligo di riscatto. In questo modo, la Juve rimanderebbe l'investimento, e il Napoli otterrebbe una cifra più alta di quella che può avere per un giocatore in scadenza tra un anno.