Dal sito ufficiale della Juve:



"Siamo entrati ufficialmente nella settimana che porterà alla finale di Coppa Italia. È questo, infatti, il prossimo obiettivo dei bianconeri che mercoledì sera, a Reggio Emilia, scenderanno in campo per cercare di conquistare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana, vinta sempre in terra emiliana. Era il 20 gennaio 2021 e la Juve superava il Napoli con le reti di Cristiano Ronaldo e Morata.



Tra due giorni il palcoscenico sarà lo stesso, ma cambieranno il trofeo e l’avversario. Questa volta la squadra di Mister Andrea Pirlo affronterà l’Atalanta.



Dopo l’allenamento domenicale di ieri, questa mattina al Training Center il lavoro sul campo si è focalizzato ancora su esercitazioni tecniche ed esercizi sulla gestione possesso palla, con partitella finale".