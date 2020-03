Questa situazione di incertezza sulla ripresa del campionato e sulle date del mercato può condizionare il futuro di Mauro Icardi, se il Psg dovesse decidere di non riscattarlo (cifra fissata a 70 milioni di euro). Il possibile allungamento della finestra, infatti, sfavorirebbe la Juventus che è interessata all'argentino già dall'estate scorsa: con il mercato aperto solo nei mesi di luglio e agosto quindi sarebbe più complicato riuscire a piazzarlo per l'Inter e più facile per i bianconeri giocare a ribasso con il prezzo del cartellino per provare a portarlo a Torino.