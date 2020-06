Dopo una buona stagione in prestito al Cagliari,rientrerà alla Juve secondo Tuttosport: il terzino sinistro classe '99 finirà il campionato in Sardegna, poi tornerà in bianconero dove però rischia di avere poco spazio: su quella fascia infatti c'è già Alex Sandro e Paratici sta lavorando per un altro rinforzo (in cima alla lista del ds c'è Emerson Palmieri del Chelsea). 22 presenze e 5 assist quest'anno per Pellegrini, che i tifosi vorrebbero al posto di De Sciglio.