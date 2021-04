Se la condizione minima per riportare Pogba a Torino è l'accesso alla prossima Champions League, per il ritorno di Moise Kean invece non è indispensabile. L'attaccante di proprietà dell'Everton e attualmente in prestito al Psg, infatti, potrebbe arrivare anche in caso di 'retrocessione' in Europa League. Prima però bisogna trovare l'intesa con l'Everton, club dove il giocatore non ha nessuna intenzione di tornare e al quale la Juve è pronta a offrire Rabiot, che Ancelotti ha già avuto al Psg.