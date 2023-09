Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha commentato sul quotidiano le ultime novità sull'inchiesta Prisma in cui è coinvolta la Juventus, facendo un riassunto di tutto ciò che è successo negli ultimi mesi: "I pm di Torino iniziano a indagare e(a un certo punto chiedono anche l’arresto di Andrea Agnelli come misura cautelare, venendo respinti con perdite).I pm di Torino, allora, accelerano, chiudono le indagini e sprintano verso l’udienza preliminare, utile a vanificare la richiesta degli avvocati bianconeri sullo spostamento. Nel frattempo, intercettazioni e documenti dell’inchiesta filtrano ad alcuni quotidiani che danno grande enfasi alle indagini: la Juventus e i suoi dirigenti finiscono in prima pagina, vengono celebrati i processi mediatici del caso e il tribunale del popolo e dei commentatori emette le prime condanne pubbliche. Il tutto senza che ci sia stato nemmeno lo straccio di un’udienza preliminare e il lavoro dei pm sia stato vagliato da un giudice terzo. E, in questo scenario(alcuni condannati a una specie di ergastolo sportivo), il tutto a campionato in corso che vive di classifiche sballate e giocatori che ricevono notizie di penalizzazioni durante il riscaldamento delle partite. Il risultato è l’estromissione della Juventus dalla Champions League conquistata sul campo (100 milioni di danni) e l’azzeramento del suo gruppo dirigente. Segue un’estate in cui molti club compiono esattamente le stesse operazioni contestate alla Juventus senza che nessuna Procura intervenga o che qualcuno se ne stupisca. Negli stessi giorni, d’altronde,per Bologna non presenta alcun elemento di illegalità. E due giorni fa la Cassazione può decidere sulla questione della competenza territoriale e dice che no, non era la Procura di Torino a dover indagare, ma quella di Roma e sposta l’inchiesta a Roma. E che, insomma, tutto quello che è successo, forse, non doveva succedere. "