Con il campionato in stand by, le società studiano la strategia migliore per essere protagoniste sul mercato. Tanti gli obiettivi in comune tra Juve e Inter, che prova a mettere la freccia per Federico Chiesa: secondo Sport Mediaset, i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto 22 milioni di euro più i cartellini di Dalbert e Nainggolan per convincere la Fiorentina a lasciarlo partire e superare la concorrenza della Juve. I bianconeri sono pronti a tornare all'assalto di Chiesa dopo aver trovato l'accordo con il giocatore l'estate scorsa; a bloccare tutto è stato il presidente viola Rocco Commisso, allora appena arrivato al comando del club.